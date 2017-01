Plus d'infos sur le concert Duo Romantique à Aiguillon

Stéphane Ducassé, flûtiste, propose un répertoire de musique romantique qui passe par les différentes écoles et compositeurs occidentaux et russes du XIXème siècle au début du Xxème. Le programme retrace l'importance et l'influence de ces écoles et nationalismes.

On retrouve des pièces de Félix Mendelssohn, Serge Rachmaninov mais aussi Georges Brun, Raffaello Galli ainsi que Gaetano Donizetti et Theobald Boehm, compositeurs moins connus et peut être injustement oubliés.

Stéphane DUCASSÉ interprête ces oeuvres avec toujours autant de subtilité dans le phrasé, un parfait contrôle dans les volumes et les registres, avec un souffle apparaissant sans effort.

Accompagné du pianiste Guillaume COLOMBEAU, ils créent l'émotion, l'évasion, le voyage...

Site web : http://www.stephaneducassemusique.fr/

Infos réservation :

Tarif couple 18€ Tarif école de musique enfant accompagné 10€ et adulte 5€ 0618213003 pour tous renseignements