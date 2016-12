Plus d'infos sur le Cabaret Spectacle à Agnac

Le spectacle Cabaret Spectacle a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Agnac 2016.

Installé en plein coeur du LOT ET GARONNE entre EYMET et MIRAMONT DE GUYENNE dans le complexe de la discothèque "la féria", le K BARONNE vous propose tout au long de l'année des déjeuners ou dîners spectacle Cabaret.

Nous pouvons accueillir une centaine de personnes.

Les artistes du K BARONNE seront très heureux de vous présenter leur toute nouvelle revue "ROMMANZA", professionnels de la danse, du chant et de la comédie vous ferons revivre les plus grand succès du cabaret dans un tourbillon de costumes, plumes, strass, paillettes et sans oublier l'incontournable FRENCH CANCAN !!! Plus de deux heures de spectacle.

2 formules:

REPAS SPECTACLE (apéritif, vins, entrée, plat, fromage, dessert, café compris) suivi d'une soirée dansante 63 €/ personne.

CHAMPAGNE SPECTACLE (une coupe de champagne) suivi d'une soirée dansante 30 €/ personne.

C'est un endroit intime et familial ou vous passerez un moment inoubliable.

Venez découvrir le K BARONNE ouvert tous les SAMEDIS SOIR.

Et n'oubliez pas le K BARONNE ça CARTONNE !!!! a très très vite !!!!

Site web : http://www.lekbaronne.fr

Infos réservation :

Il vous suffit simplement de nous contacter au 05 53 83 04 37 ou sur notre site www.lekbaronne.fr ou sur facebook lekbaronne